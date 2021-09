Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ausstellung - Bernd Kalusche und Heike Hensel zeigen Kunstwerke in Bürstadts Industriestraße / Am 24. und 25. September geöffnet „Kultur am Übergang“ feiert Premiere

Bernd Kalusche, Heike Hensel (Mitte) und Stefanie Engert freuen sich auf die Ausstellung in der alten Lagerhalle. © Berno Nix