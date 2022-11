Kranz niederlegen

Bürstadt. Anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag, 13. November, werden zur Erinnerung an die Gefallenen der Kriege Kränze niedergelegt. Die Kranzniederlegungen vor dem betreffenden Ehrendenkmal sind auf den Friedhöfen in Bürstadt, Riedrode und Bobstadt vorgesehen. Um 10.30 Uhr kommt Bürgermeisterin Bärbel Schader mit Vertretern des VdK Sozialverbands aus Bürstadt auf den Friedhof Bürstadt. Auf dem Friedhof Bobstadt beginnt die Zeremonie um 11 Uhr mit Ortsvorsteherin Svenja Halkenhäuser und Stadtverordnetenvorsteher Franz Siegl. In Riedrode erinnert Ortsvorsteher Helmut Dietz um 11.30 Uhr auf dem Friedhof an die Gefallen und die Opfer der Gewaltherrschaft. Treffpunkt ist jeweils an den Friedhofskapellen. Interessierte Bürger sind dazu eingeladen. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1