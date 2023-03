Knappe Entscheidung

Bürstadt. Ein Spielpunkt gibt in der Endabrechnung den Ausschlag. Nach dem 6:4-Sieg der Tischtennis-Mädchen 19 des TV Bürstadt gegen den TV Bad Orb in der Jugend-Hessenliga ist klar: Der direkte Vergleich geht an Bad Orb – und damit auch der dritte Platz, der einen Startplatz in der Damen-Bezirksoberliga garantiert. Den direkten Vergleich unter den M19-Teams schließt Bürstadt mit 6:10 Punkten und einer Spielbilanz von -22 ab. Bad Orb steht bei 6:8 Punkten und einer Spielbilanz von -10. „Selbst wenn Bad Orb jetzt gegen Spitzenreiter Sossenheim 0:10 verliert, reicht es für uns nicht“, erklärte TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger.

Hätte Bürstadts M19 mit 6:3 oder höher gewonnen, wäre alles noch offen. Einen Vorwurf kann Rosenberger dem Team, das ohne Spitzenspielerin Sophie Rosenberger (krank) antrat, aber nicht machen. Die Doppel Sophie Wieland/Saskia Macholdt und Sophie Kirsch/Pia Hördt stellten auf 2:0, Wieland (zwei Einzelsiege), Kirsch und Ersatzspielerin Macholdt waren ebenfalls erfolgreich. Am Freitag (18.30 Uhr) steht der Rundenabschluss bei der M15 des TV Gedern an. cpa