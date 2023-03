Nur noch ein Schritt bis Platz zwei

Bürstadt. Die Vizemeisterschaft in der Verbandsliga Süd: Für das erste Tischtennis Frauenteam des TV Bürstadt ist sie keine Utopie mehr. Nach dem 6:3-Erfolg beim TTC Eintracht Pfungstadt entscheidet sich wohl alles im direkten Duell beim SV Darmstadt 98 am kommenden Sonntag (12 Uhr).

Schon ein Remis im letzten Rundenspiel könnte den TVB-Damen reichen, um Relegationsplatz zwei fix zu machen. Mit 26:12 Punkten und einem Spielverhältnis von +31 hat Bürstadt zurzeit die besten Karten. Darmstadt steht bei 22:12 Punkten und einer Spielbilanz von +23. Am Samstag treffen die SVD-Damen auf den Fünften TV Eschersheim. Zum Abschluss müssen die Darmstädterinnen am 1. April nach Pfungstadt. Im Rennen um Rang zwei mischt auch der Dritte TSV Nieder-Ramstadt mit 23:13 Zählern noch mit.

Wunder zeigt eine starke Leistung

Der Respekt vor den Darmstädterinnen, die vor der Saison freiwillig aus der Hessenliga zurückzogen, ist groß. In den vergangenen Jahren standen sich die Teams immer wieder gegenüber, das Hinspiel endete 5:5. „Suzan Okur verliert bei Darmstadt fast gar nichts im vorderen Paarkreuz. Da kommt es auf die Tagesform an. Letzten Endes weiß man aber nie, mit welcher Aufstellung Darmstadt spielen wird“, sagt TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger.

Mit dem 6:3 in Pfungstadt heimste Bürstadt einen „Pflichtsieg“ ein, wie Rosenberger erklärt: „Entscheidend war, dass wir die beiden Doppel am Anfang gewonnen haben. Außerdem hat Laura Wunder mit zwei Einzelerfolgen maßgeblich zum Sieg beigetragen.“ Laura Rosenberger/Fabienne Zorn und Wunder/Maya Schäfer stellten auf 2:0. In den Einzeln punkteten neben Wunder an Position drei auch Spitzenspielerin Rosenberger und Schäfer an Position vier. Rosenberger gewann mit 11:7 im fünften Satz gegen Pfungstadts Nummer eins, die frühere Lampertheimerin Tanja Haberle.

In der Bezirksoberliga 1 steht Bürstadts zweites Damenteam vor seinem vorerst letzten Heimspiel. Am Freitag (20.30 Uhr) empfängt die TVB-Reserve den Tabellenvierten SV Ober-Kainsbach II. Als Achter mit 7:21 Punkten steht Bürstadt II schon länger als Absteiger fest. „In der Vorrunde gab es ein 3:6. Wenn aber Ober-Kainsbach II in normaler Aufstellung antritt, sind wir die Underdogs“, glaubt Rosenberger. cpa