Neue Hoffnung

Bürstadt. Die Hoffnung, über ihren weiblichen Hessenliga-Nachwuchs zu einem zusätzlichen Startplatz in der Damen-Bezirksoberliga zu kommen, hatte die Tischtennis-Abteilung des TV Bürstadt eigentlich schon aufgegeben. Im direkten Vergleich der Mädchen-19-Teams kommen die TVB-Talente auf 4:10 Punkte. Spitzenreiter SG Sossenheim (14:0 Punkte), die TTG Vogelsberg (11:5) und der TV Bad Orb (6:6) stehen besser da.

Vor dem Bürstädter Heimspiel gegen Bad Orb am Sonntag (11 Uhr) keimt allerdings neue Spannung auf. Nach dem überraschenden 5:5 von Bad Orb gegen Schlusslicht TTV Eschborn-Niederhöchstadt am vergangenen Wochenende kann Bürstadts M19 den dritten Platz wieder aus eigener Kraft erreichen. „Wir werden alles daran setzen, uns für das bittere 4:6 in der Vorrunde zu revanchieren“, sagt TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger. Ein Sieg mit 6:3 würde Bürstadt reichen, um im Vergleich mit Bad Orb besser dazustehen. Das Zünglein an der Waage wäre dann das Duell zwischen Primus Sossenheim und Bad Orb am 2. April.

Mit Sossenheim verglich sich der TVB-Nachwuchs am Sonntag in der Endrunde des M19-Hessenpokals in Rimbach. Im Halbfinale unterlag Bürstadt mit 3:4. Gegen den späteren Pokalsieger, der mit zwei Spielerinnen antrat, konnte das TVB-Trio Sophie Rosenberger, Sophie Kirsch und Pia Hördt nur im Doppel (Rosenberger/Kirsch) sportlich punkten. „Wenn sie das Spiel gewinnen, holen sie den Pokal und fahren zur Endrunde“, glaubt Rosenberger. cpa