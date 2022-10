Fußballer werben um Nachwuchs

Riedrode. Einen neuen Weg beschreitet die FSG Riedrode, die gemeinsam mit der Talentschule Bergstraße und dem JFV Bürstadt für Samstag, 22. Oktober, zum Vereinstag auf ihr Sportgelände einlädt. Los geht es um 9.30 Uhr. Dann findet für die G- und F-Junioren des Vereins ein Funino-Spieltag statt. Funino ist dabei ein spezieller Modus im Fußball, der gerade im Kleinfeldbereich verstärkt angewendet wird und beim Spiel drei gegen drei die Spielintelligenz der jungen Fußballer fördern soll. Danach steht um 10.30 Uhr ein internes Freundschaftsspiel der beiden E-Jugend-Mannschaften der FSG auf dem Programm. Auch bei den D-Junioren stehen sich ab 11.30 Uhr die erste und zweite Garnitur in einem internen Vergleich gegenüber.

Parallel findet ab 9 Uhr ein sogenannter „Challenge-Day“ für alle Spieler des JFV Bürstadt statt. Hier können die jungen Fußballer, auf die attraktive Preise warten, ihre Fähigkeiten im Dartwandschießen, Dribbelparcours oder Schnelligkeitsparcours unter Beweis stellen.

„Wir treten mit dieser Veranstaltung erstmalig an die Fußballfreunde heran und sind gespannt, wie es angenommen wird“, erhofft sich Fabian Kreiling vom Vorstand der FSG Riedrode für Samstag eine gute Resonanz. Ab 14 Uhr haben die jungen Kicker die Gelegenheit, den Spielern der ersten und zweiten Mannschaft bei ihren Verbandsspielen zuzuschauen. Während die zweite Mannschaft um 14 Uhr in der Kreisliga B gegen die SG Azzurri/Olympia Lampertheim II antritt, empfängt die erste Riedroder Mannschaft in der Gruppenliga Darmstadt den FC Fürth. Für Speis und Trank während der kurzweiligen Veranstaltung ist gesorgt. hias