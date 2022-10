In der Fußball-C-Liga will die zweite Mannschaft von Eintracht Bürstadt den dritten Sieg in Folge feiern - und damit den nächsten Schritt raus aus dem Keller machen. Am Sonntag (13 Uhr) kommt der SV Eintracht Zwingenberg. Der TV Lampertheim II empfängt am 13. Spieltag den TSV Gadernheim, der VfB Lampertheim muss zum FC Ober-Abtsteinach II. Der FV Biblis II gastiert um 15.30 Uhr bei Primus FSG

