Gute Fitness als Grundlage

Biblis. Sein erstes Halbjahr als Trainer einer Seniorenmannschaft hat Lukas Berg souverän bewältigt. „Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden“, sagt der 26-jährige Spielertrainer des FV Biblis II. Dieses Fazit zieht Berg nicht nur mit Blick auf den bisherigen Rundenverlauf in der Fußball-C-Liga, sondern auch mit Blick auf die kurze Eingewöhnungszeit, die er an alter Wirkungsstätte benötigte. „Die Jungs haben es mir schon leicht gemacht. Ich habe außerdem viele Ansprechpartner im Verein“, betont Berg, der vor der Saison von Liga-Konkurrent Eintracht Bürstadt II zu seinem Jugendverein zurückkehrte.

Der zwölfte Platz mit 23 Punkten aus 19 Spielen spiegelt Bergs gutes Gefühl nicht ganz wider. „Wir spielen für unsere Verhältnisse eine gute Runde. Die C-Klasse ist aber stärker geworden“, erklärt der torgefährliche Mittelfeldmann dazu. Der Vorjahresvergleich gibt Berg recht. In der vergangenen Saison hatte Biblis II zum selben Zeitpunkt 14 Punkte und lag auf Relegationsplatz 14. Aktuell bewegt sich der FVB II mit 23 Zählern fünf Punkte über der Abstiegszone. „Wir sind fitter geworden und können in den Spielen über 90 Minuten gehen. Das war im Sommer noch anders“, nennt Berg einen Grund: „Dadurch gewinnt man die knappen Spiele oder verliert sie zumindest nicht.“

Jonas Heuser (l.) und der FVB II holten bislang 23 Punkte. © Nix/Lösch

Die bisherige Spielzeit fasst Berg so zusammen: „Zwei, drei Ausrutscher waren dabei. Da haben wir richtig auf die Fresse bekommen. Es gab aber auch knappe Spiele, wie das 0:1 in Lautern, das ein sehr gutes Fußballspiel war.“ Dass sich mit Bürstadt II, Unter-Flockenbach III und Schwanheim drei Teams im Keller tummeln, die in der Vorsaison im sicheren Liga-Mittelfeld standen, sieht Biblis’ Spielertrainer eher als Ansporn: „Wir spielen noch gegen alle Teams, die da unten stehen. Da ist es unsere Aufgabe, diese Spiele zu gewinnen, damit das Thema Abstieg schnell vom Tisch ist.“

Nachholspiel gegen Lautern

Etwas mehr Antrieb würde sich Berg daher in Sachen Trainingsbeteiligung wünschen. „Das ist der größte Punkt, an dem es zu arbeiten gilt“, betont der FVB-II-Coach. Zu Schichtarbeitern, die unregelmäßig mitwirken können, kamen in der Hinserie mit Marc-Ali Üstün und Marcel Sauer (beide Kreuzbandriss) zwei Langzeitausfälle. Außerdem trat Verteidiger Robin Weska beruflich bedingt kürzer. Wechsel gab es im Winter keine. Kevin Hildebrandt kehrt nach langer Verletzungspause zurück.

Die Tests gegen die SG VfR Bürstadt II/Bobstadt (3:0), Hassia Dieburg II (3:2) und Alemannia Groß-Rohrheim II (3:2) verliefen ungeachtet der mäßigen Trainingsresonanz erfolgreich. Am Sonntag steht das Nachholspiel gegen Lautern (13 Uhr, Pfaffenau-Stadion) an. cpa