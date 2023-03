Biblis. Die Bürgerstiftung Biblis lädt ein zum Vortrag „Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.“ Dieses Zitat stammt von Francis Bacon, einem englischen Philosophen und Staatsmann. Referentin Doris Kellermann von der Hospizakademie Bergstraße spricht darüber am Dienstag, 21. März, um 18 Uhr im Rathaus, Darmstädter Straße 25, in Biblis.

Wir werden überflutet von schlimmen Nachrichten, Katastrophenmeldungen und erschütternden Bildern aus aller Welt. Aber auch im Privaten, im engsten Umfeld, sind wir nicht selten konfrontiert mit Krankheit, Leid und Trauer. Sorge und Angst sind für viele ständige Begleiter. Wo ist da Raum für Glück? Wofür dürfen und können wir noch dankbar sein? Glück und Dankbarkeit kommen oft ganz unerwartet. Vielleicht gerade dort, wo man es am wenigsten vermutet. In unmittelbarer Todesnähe, bei unheilbarer Erkrankung, in der Hospizbegleitung.

Doris Kellermann, Krankenpflegerin, Palliativ-Care-Fachkraft und DGP-zertifizierte Kursleiterin von der Hospizakademie Bergstraße, beschäftigt sich seit 30 Jahren mit allen Themen rund um das Lebensende und behauptet von sich, ein glücklicher und zutiefst dankbarer Mensch zu sein. Wo und wie ihr, genau wie vielen anderen in der Sterbebegleitung Tätigen, Glück und Dankbarkeit begegnet, wird sie in ihrem Vortrag mit Einblicken aus der Praxis erläutern.

Der Vortrag ist ausdrücklich auch ein Gesprächsangebot, und der Austausch mit dem Publikum sehr erwünscht. red