Comedy zum Dessert

Biblis. Nach trister Corona-Zeit, in der die meisten Menschen zuhause saßen, entschädigt der warme Sommer für manchen grauen Tag. Es wird gefeiert, getanzt und gelacht. Auch in der Gaststätte Zum Bruchweiher sind immer wieder Künstler aus der Region zu Gast.

Nächste Show am 29. September

Wirtin Arnika Dörr hat dabei ein feines Händchen bei der Auswahl entwickelt. Jetzt ist ihr mit dem Engagement von Kättl Feierdaach ein neuer Coup gelungen. Denn die Komödiantin, die in der Fastnachtszeit so manchen Saal zum Kochen brachte, kommt am Donnerstag, 29. September, ab 20 Uhr auf die kleine Bühne im idyllisch gelegenen Biergarten. Der Eintritt ist frei, jedoch müssen die Plätze ab 18 Uhr unter der Telefonnummer 06245/72 80 reserviert werden.

Es bietet sich an, sich mit leckerem Essen und kalten Getränken auf den Abend vorzubereiten. Zum Dessert kommt dann Kättl Feierdaach mit ihrem fünften Comedy-Programm: „Sie….isch wees es jo aach net“. Grundkenntnisse der Pfälzer Mundart sind sicherlich nicht von Schaden. Fell