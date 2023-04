Konzerte an der Orgel

Am Sonntag, 16. April, startet die neue Orgelkonzertreihe in der Evangelischen Stadtkirche Schriesheim mit einem Konzert von Beate Rux-Voss. Die Kantorin an der Melanchthon-Kirche in Mannheim ist als preisgekrönte Konzertorganistin international tätig und wirkt auch als Dirigentin und Komponistin. An der Jäger & Brommer/Weigle-Orgel in Schriesheim wird sie ab 18 Uhr unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Reynaldo Hahn und Max Reger spielen. Der Eintritt ist frei. Die nächsten Konzerttermine der Reihe sind am 23. April (Christoph Schoener, Hamburg) und 30. April (Markus Eichenlaub, Speyer). agö/red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1