Singen für Jedermann

Der Chor- und Freizeittag „Singen ohne Vorbedingung“ am Sonntag, 30. April (11 bis 18 Uhr), ist ein Angebot für Menschen aus der ganzen Region, die einfach nur singen möchten. Die Veranstaltung im Schulungszentrum Ritschweier richtet sich nach Angaben von Kursleiter Markus Karch vor allem an Interessenten, die noch nie in einer Gruppe gesungen haben und es unverbindlich ausprobieren möchten. Auch erfahrene Chorsänger könnten Impulse für den eigenen Chor mitnehmen. Karch ist in der Region insbesondere durch die Konzerte mit dem Kammerchor Schriesheim und der Dilsberger Kantorei bekannt.

Anmeldeschluss ist Donnerstag, 6. April. Weitere Informationen sowie Anmeldeunterlagen unter E-Mail: ritschwo@gmail.com oder durch Hinterlassen einer Nachricht auf dem Anrufbeantworter unter der Rufnummer 06223/73700. pj