Wo Alkoholausschank und -konsum sowie Silvester-Feuerwerk im Rhein-Neckar-Kreis verboten ist

Gemeinde Heddesheim : die Haltestellenbereiche des ÖPNV, Am Bundesbahnhof, Bahnhofstraße so wie an allen Bushaltestellen; Gelände Jugendhaus, An der Fohlenweide 5; Dorfplatz (Ortsmitte hinter dem Rathaus); Fritz - Kessler - Platz (Vorplatz Rathaus); Schulhof Karl - Drais - Schule, Rh einstr. 43; Schulhof Hans - Thoma - Schule, Schulstraße 4;

Gemeinde Sandhausen : Lege Cap Ferret Platz in der Hauptstraße; Gelände des Friedrich - Ebert - Schulzentrum inklusive Parkplatz zwischen Bü chertstraße und Albert - Schweitzer - Straße; Parkplatz in der Schützenstraße; Parkplatz vor dem Walter - Reinhardt - Stadion in der Jahnstraße; Festplatz in der Kleegartenstraße; Rathausvorplatz in der Bahnhofstraße; Parkplatz neuer Friedhof im Hermann - Löns - Weg; Vorplatz „BWT - Sta dion am Hardtwald“ in der Jahnstraße; Vorplatz Citybau Hauptstraße 92; Parkanlage vor dem alten Friedhof in der Wingertstraße;