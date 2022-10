Verteidiger im Prozess um den Fall Zoe: Alexander Klein blickt dem Bösen ins Gesicht

Alexander Klein hat dem Bösen in den vergangenen 25 Jahren oft ins Gesicht geblickt. Er gehört zu den bekanntesten Strafverteidigern der Region und hat in vielen spektakulären Fällen die Verteidigung übernommen – etwa im Frankenthaler Babymord-Prozess oder im Verfahren um den Tankstellenmord von Idar-Oberstein. Erst in der vergangenen Woche schlug einer von Kleins Fällen hohe Wellen.

...