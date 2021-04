Mannheim. Kostenlose Schnelltests sind inzwischen fast überall möglich. Seit Anfang März haben Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch auf einen kostenlosen Test pro Woche. Selbsttests können unter anderem in Drogerie- oder Supermärkten gekauft werden. Bürger und Bügerinnen haben aber auch die Möglichkeit sich kostenlos von geschulten Mitarbeitern zu testen. Ein Überblick zu den verschiedenen Standorten in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region.

Lilienthal Apotheke Sandhofen: Amselstraße 10, 68307 Mannheim, Telefon: 0621 5867470, www.lilienthal-apotheke-sandhofen.de E-Mail: info@lilienthal-apotheke-sandhofen.de

Aeskulap- Apotheke: Waldstr. 143, 68305 Mannheim, Telefon: 0621 76208, www.aeskulap-mannheim.de E-Mail: info@aeskulap-mannheim.de

Franklin Apotheke: Robert-Funnari-Straße 2, 68309 Mannheim, Telefon: 0621 79935518, Webseite: franklinapotheke.de E-Mail: info@franklin-apotheke.de

Römer-Apotheke: Römerstraße 29, 68259 Mannheim, Telefon: 0621703600,Webeite: www.roemer-apotheke-mannheim.de E-Mail: roemer-apo.mannheim@t-online.de

Rats-Apotheke Mannheim: Mosbacher Str. 30, 68259 Mannheim, Telefon: 49 621 70443, Webseite: www.rats-apotheke-mannheim.de E-Mail: service@rats-apotheke-mannheim.de

Covid Schnelltest-Zentrum Mannheim, 7Lives GmbH: Fardelystraße 1, 68169 Mannheim, Webseite: schnelltestzentrum-mannheim.de/antigen-schnelltest E-Mail: info@schnelltestzentrum-mannheim.de

Falken-Apotheke: Lange Rötterstraße 5, 68167 Mannheim, Telefon: 0621332940Webseite: www.falken-apotheke-mannheim.de E-Mail: info@falken-apotheke-mannheim.de

Testcenter Mannheim 15Minutentest.de: Bootshaus, Hans-Reschke-Ufer 3, 68165 Mannheim, Webseite: 15minutentest.de/mannheim E-Mail: email@covimedical.de

Kinderarzt Praxis Feudenheim: Schwanenstraße 25, 68259 Mannheim, Webseite: www.kinderaerzte-mannheim.de E-Mail: info@kinderaerzte-mannheim.de

Ahorn Apotheke: Dürerstraße 11, 68163 Mannheim, Telefon: 0621 41 11 44, Webseite: ahornapotheke-ma.de, E-Mail: info@ahornapotheke-ma.de

Pelikan-Apotheke Mannheim: F 1, 1, 68159 Mannheim, Telefon: 0621 - 2 69 53, Webseite: www.pelikan-apotheke-mannheim.de E-Mail Pelikan.Apotheke@t-online.de

NT Pro Care Mobiler Corona-Schnelltest: E3, 1, 68159 Mannheim, Telefon: 0621 8625075, Webseite: covidtest-mannheim.de E-Mail: ntprocare@gmail.com

Europa-Apotheke: O 7, 9, 68161 Mannheim, Telefon: 0621 2 11 22, Webseite: www.europa-apotheke-mannheim.de E-Mail info@europa-apotheke-mannheim.de

Testzentrum Mannheim, 21Dx GmbH: Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim, Webseite: 21dx.de/corona-test-mannheim-pcr-antigen.html E-Mail: store.mannheim@21dx.de

Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim, Webseite: 21dx.de/corona-test-mannheim-pcr-antigen.html E-Mail: store.mannheim@21dx.de Kinderarztpraxis Reiß, Bohn & Aufenanger: P 7, 25, 68161 Mannheim, Telefon 062124151, Webseite: kinderaerzte-ma.de

P 7, 25, 68161 Mannheim, Telefon 062124151, Webseite: kinderaerzte-ma.de Heldmann´s Apotheke Q6Q7: Q7, 3, 68161 Mannheim, Webseite: potheke-mannheim.de, E-Mail: info@heldmannsapothekeq6q7.de

Covid Testpoint: Neckarauer Str. 185, 68199 Mannheim, Webseite: covid-test-mannheim.business.site, E-Mail: covid.test.mannheim@gmail.com

Nibelungen Apotheke: Steubenstrasse 86, 68199 Mannheim, Telefon: 0621/826474, Webseite: nibelungen-apotheke-mannheim.de E-Mail: nibelungen-apotheke-mannheim@web.de

Steubenstrasse 86, 68199 Mannheim, Telefon: 0621/826474, Webseite: nibelungen-apotheke-mannheim.de E-Mail: nibelungen-apotheke-mannheim@web.de Testpraxis Dr. Muhcu: Belchenstraße 1-5, 68163 Mannheim, Webseite: http://www.mannheim-neurochirurgie.de/index.html E-Mail: info@mannheim-neurochirurgie.de

Belchenstraße 1-5, 68163 Mannheim, Webseite: http://www.mannheim-neurochirurgie.de/index.html E-Mail: info@mannheim-neurochirurgie.de NT Pro Care Mobiler Corona-Schnelltest Hochstätt: Karolinger Weg 25, 68239 Mannheim, Webseite: covidtest-mannheim.de

Brücken-Apotheke: Seckenheimer Haupstraße. 143, 68239 Mannheim, Webseite: www.brueckenapo-seckenheim.de E-Mail: info@apotheke-seckenheim.de

Seckenheimer Haupstraße. 143, 68239 Mannheim, Webseite: www.brueckenapo-seckenheim.de E-Mail: info@apotheke-seckenheim.de Corona-Schnelltest-Zentrum Seckenheim (ab 6. April): Seckenheimer Hauptstrasse 33, 68239 Mannheim, Telefon 06214814877, Webseite: www.corona-schnelltest-seckenheim.de

Seckenheimer Hauptstrasse 33, 68239 Mannheim, Telefon 06214814877, Webseite: www.corona-schnelltest-seckenheim.de Die Johanniter, Testzentrum Lilli-Gräber-Halle: Saarburger Ring 49, 68229 Mannheim, Webseite: https://www.johanniter.de/juh/lv-bw/rv-baden/unsere-standorte-einrichtungen-in-baden/einrichtung-detail/corona-schnelltest-zentrum-mannheim-friedrichsfeld-3508

Mannheim

Aspilos: Eppelheimer Str. 48, 69115 Heidelberg, Tiergartenstr. 13, 69121 Heidelberg, und Eppelheimerstr. 68, 69123 Heidelberg, Webseite: https://aspilos.de/testzentrum/ Telefon: 06221 6732311, E-Mail: info@aspilos.de

Kreuz-Apotheke: Mannheimer Str. 277, 69123 Heidelberg, Telefon: 06221 836184, Webseite: kreuz-apotheke-heidelberg.de, E-Mail: kreuz-apotheke-heidelberg@t-online.de

Mannheimer Str. 277, 69123 Heidelberg, Telefon: 06221 836184, Webseite: kreuz-apotheke-heidelberg.de, E-Mail: kreuz-apotheke-heidelberg@t-online.de Praxis Dres. A & F. Heimlich: Karlsuher Str. 86, 69126 Heidelberg, Telefon: 06221 314 814, Webseite: www.hno-praxis-heidelberg.de, E-Mail:info@praxis-heimlich.de

Karlsuher Str. 86, 69126 Heidelberg, Telefon: 06221 314 814, Webseite: www.hno-praxis-heidelberg.de, E-Mail:info@praxis-heimlich.de Hausarztpraxis Bahnstadt: Schwetzinger Terrasse 8, 69115 Heidelberg, Telefon: 06221 – 618 36 24, Webseite: drs-hestermann-menzer.de

Schwetzinger Terrasse 8, 69115 Heidelberg, Telefon: 06221 – 618 36 24, Webseite: drs-hestermann-menzer.de Allgemeinmedizinische Praxis Drs. Jung (auch ohne Termin): Friedrich-Ebert-Anlage 23 a, 69117 Heidelberg, Telefon: 06221 18 30 21, Webseite: http://www.djung.de/ E-Mail: praxis@doktor-jung-heidelberg.de

Labor Dr. Limbach (Drive-Through): Im Breitspiel 16, 69126 Heidelberg, Telefon: 6221 3432-0, Webseite: www.labor-limbach.de E-Mail: info@labor-limbach.de

Im Breitspiel 16, 69126 Heidelberg, Telefon: 6221 3432-0, Webseite: www.labor-limbach.de E-Mail: info@labor-limbach.de Dr. Andreas Horn: Rudolf-Diesel-Str. 9-11, 69115 Heidelberg, Telefon: 06221 / 353730, Webseite: www.hno-hd.de

Rudolf-Diesel-Str. 9-11, 69115 Heidelberg, Telefon: 06221 / 353730, Webseite: www.hno-hd.de Praxis Dr. Anja Hüger: Bergheimer Str. 134 a, 69115 Heidelberg, Telefon: 06221 21447, Webseite: hausarztpraxis-hueger.de E-Mail: kontakt@hausarztpraxis-hueger.de

Bergheimer Str. 134 a, 69115 Heidelberg, Telefon: 06221 21447, Webseite: hausarztpraxis-hueger.de E-Mail: kontakt@hausarztpraxis-hueger.de Römer Apotheke: Römerstraße 58, 69115 Heidelberg, Telefon: 06221/28534, Webseite: https://www.roemer-apotheke-hd.de/leistungen/corona-schnelltest, E-Mail: roemer-apotheke-hd@t-online.de

In Mannheim bieten Apotheken, Hausärzte und private Testzentren Überprüfungen an. Das ist derzeit an folgenden Standorten möglich. Eine Karte der Stadt Mannheim mit den Testmöglichkeiten findet sich hier. Sie wird laufend aktualisiert. In E3 1 bei NT und auf der Hochstätt im Karolingerweg 25 bei Pro Care kann beispielsweise sieben Tage die Woche von 10 bis 18 Uh ohne Termin ein Test gemacht werden. Allerdings sind nur 500 Tests insgesamt pro Tag möglich. Bei der Heldmann's Apotheke Q6/Q7 gibt es sogar einen Drive-In für Schnelltests, er kann aber auch zu Fuß besucht werden.



Welche Hausärzte und -ärztinnen in Mannheim Tests anbieten, muss individuell erfragt werden.

Heidelberg

In Heidelberg bietet die Firma Aspilos in ihren Zentren in der Tiergartenstraße 13 und der Eppelheimer Straße 68 Tests an. Termine können online vereinbart werden. Die Zentren sind auch unter der Telefonnummer 06221 6732311 oder unter der E-Mail info@aspilos.de erreichbar. In der Römer Apotheke in der Römerstraße 58 können beispielsweise mittwochs und freitags zwischen 15 und 17 Uhr Tests nach telefonischer Anmeldung gemacht werden.

Rhein-Neckar-Kreis

Im Rhein-Neckar-Kreis sind unter anderem in Hockenheim in der Corona-Schwerpunktpraxis, in der Karlsruher Str. 44 Tests möglich. In Plankstadt testet die Schubert-Apotheke in der Schubertstraße 41. In Oftersheim unter anderem die Mozart-Apotheke in der Mannheimer Straße 42. In Schwetzingen können Bürgerinnen und Bürger zur Corona-Radiologie-Praxis in die Bodelschwinghstr. 10. Eine Übersicht über die Testmöglichkeiten in ganz Baden-Württemberg finden sich bei der Kassenärztlichen Vereinigung in Kartenform oder bei der Landesapothekerkammer. Die Anwendung der Kammer funktioniert am besten, wenn man sich eine Liste in Form einer PDF erstellt.

Ludwigshafen

Die Bürgerinnen und Bürger in Ludwigshafen können sich in der Friedrich-Ebert-Halle kostenlos testen lassen. Es ist montags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Das zweite Ludwigshafener Testzentrum ist in Oggersheim, Am Brückelgraben 72. Es steht Montag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr zur Verfügung. An Ostern ist es von Karfreitag bis Ostermontag von 10 bis 14 Uhr offen. Im Testzentrum in der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte im Stadtteil Süd, Karl-Krämer-Straße 6 sind Tests am Montag von 11 bis 13 Uhr, Dienstag von 18 bis 21 Uhr und Freitag von 17 bis 21 Uhr möglich. Karfreitag sind dort Tests von 10 bis 17 Uhr möglich, Karsamstag von 14 bis 17 Uhr. Die Schnellteststation der Johaniter Unfallhilfe in der Pfingstweide öffnet ab 2. April 2021. Es befindet sich im evangelischen Gemeindezentrum, Brüsseler Ring 59 (Dr. Hans Wolf-Platz). Reguläre Öffnungszeiten: Montag und Freitag jeweils von 13 bis 17 Uhr. Auch an Karfreitag wird zu dieser Uhrzeit getestet. Außerdem bieten verschiedene Apotheken und Arztpraxen in Ludwigshafen Tests an. Sie finden sich in der Liste der Teststellen in Rheinland-Pfalz. Dort sind auch die anderen Testmöglichkeiten in Rheinland-Pfalz nach Städten beziehungsweise Kreisen aufgelistet.

