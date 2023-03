Mannheimer Morgen Plus-Artikel Blaulicht Stromausfall in Ludwigshafen: So reagierten die Krankenhäuser

76 000 Haushalte in mehreren Stadtteilen waren betroffen - auch mehrere Krankenhäuser: Der Stromausfall in Ludwigshafen wirft noch immer Fragen auf. Waren am Hacker am Werk? Dazu äußern sich die Technischen Werke