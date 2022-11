Steine auf Bahngleise in Ludwigshafen gelegt

Ludwigshafen. Bislang unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag gegen 18 Uhr mehrere Steine auf den Bahngleisen im Bereich der Haltestelle Wollstraße platziert. Wie die Polizeimitteilte, entstand beim Befahren der Bahngleise an der Straßenbahn weder ein Schaden noch kam es zu einer Gefährdung von Fahrgästen.

Ähnliche Vorfälle im Oktober in Ludwigshafen

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Oppau unter der Rufnummer 0621/963 2222 in Verbindung zu setzen.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in Ludwigshafen: Am 8. Oktober legten Unbekannte in Rheingönnheim Steine auf die Gleise, eine Bahn der Linie sprang daraufhin aus dem Gleisbett und landete auf der Plattform der Haltestelle Friedensstraße. Zwei weitere Vorfälle ereigneten sich im Oktober, bei denen niemand zu Schaden kam. Die Polizei ging nach nach dem dritten Vorfall davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.