Erneut Schottersteine auf Straßenbahngleisen in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Unbekannte haben am Samstagabend in Ludwigshafen Schottersteine auf Straßenbahngleise gelegt. Wie die Polizei mitteilt, erkannte der Straßenbahnfahrer die Hindernisse, die sich auf Höhe der Haltestelle Friedenstraße befanden. Er entfernte die Steine, so dass es weder zu Personen- noch zu Sachschäden kam. Es ist bereits der dritte Vorfall dieser Art, der sich innerhalb weniger Wochen in Ludwigshafen ereignet hat. Die Polizei geht davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Hoher Schaden an Bahn und Haltestelle

Am Samstag, 8. Oktober, sprang in Rheingönheim eine Straßenbahn der Linie 6 aus dem Gleisbett und landete mit der Front auf einer Haltestellenplattform. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Steine zuvor aus dem Gleisbett entnommen worden waren. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand „Es hätten Personen genau an dieser Stelle der Haltestelle stehen können. Oder ältere Menschen in der Bahn, die durch die heftige Erschütterung umhergeschleudert worden wären“, so ein Sprecher der Rhein-Neckar Verkehrs GmbH (rnv). Der Gesamtschaden beziffert die rnv mit rund 300.000 Euro.

Rund eine Woche später, am 16. Oktober, bemerkte ein aufmerksamer Straßenbahnfahrer an derselben Stelle, in der Hauptstraße im Bereich der Haltestelle Friedenstraße, Schottersteine auf den Schienen. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 0621 963-2122 um Hinweise zu den drei Taten.