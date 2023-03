Mannheimer Morgen Plus-Artikel Justiz Sechs Jahre Haft für Rauenberger Geldautomaten-Sprenger

Mitten in der Nacht knallte es in Rauenberg. Vor dem Heidelberger Landgericht muss sich ein 25-Jähriger verantworten, dem eine Beteiligung an der Geldautomaten-Sprengung vorgeworfen wird. Er hat bestritten, mit der Tat etwas zu tun zu haben