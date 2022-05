Ein Schatten in Weiß hat sich über das erste Demokratiefest in Neustadt und auf dem Hambacher Schloss am Wochenende gelegt. Der Sturm von rund 3000 Menschen auf die Veranstaltungen in der Innenstadt von Neustadt und aufs Hambacher Schloss hat nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Sie pöbelten und störten die 5000 anderen Besucher durch die teilweise massive Beleidigungen und Beschimpfungen. Die

...