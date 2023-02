Prozessbeginn nach Messerattacke in Ludwigshafen: Die letzten Minuten ihres Lebens

Am Freitag, um 9.07 Uhr, blickt Kurt Sprengart zum ersten Mal dem Mann ins Gesicht, der seinen Sohn Jonas am 18. Oktober niedergestochen haben soll. Liban M. lässt den Aktenordner sinken, den er sich schützend vor das Gesicht gehalten hat, als er den Gerichtssaal betrat. Sprengart fixiert ihn mit seinem Blick. Liban M. soll am 18. Oktober seinen Sohn getötet haben. Im Ludwigshafener Stadtteil

