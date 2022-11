Mannheimer Morgen Plus-Artikel Justiz Prozess um misshandelten Säugling aus Ludwigshafen: Richter befangen?

Am fünften Prozesstag um einen misshandelten Säugling aus Ludwigshafen hat der Verteidiger der Angeklagten erneut einen Befangenheitsantrag gestellt - in einem Verfahren, in dem besondere Sorgfalt geboten ist