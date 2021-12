800 Personen demonstrieren in Mannheimer Innenstadt - Polizei setzt Pferde und Hunde ein

Mannheim. Erneut haben in Mannheim Hunderte gegen die Corona-Politik demonstriert. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Wie an den vergangenen Montagen auch, versammelten sich am Plankenkopf wieder mehrere Gruppen.

Wie die Polizei am späten Montagabend mitteilte, sammelten sich trotz des mit Allgemeinverfügung der Stadt ausgesprochenen Verbotes der Aufzüge ab 18 Uhr bis zu 800 Personen in der Mannheimer Innenstadt. Die an mehreren Örtlichkeiten in den Quadraten entstehenden Aufzüge wurden durch die Polizei angehalten und zunächst auf die gültige Rechtslage hingewiesen.

Bei insgesamt 307 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich zum Teil weder an die gültigen Abstandsregeln hielten, noch einen Mund-Nasen-Schutz trugen, wurden in der Folge die Personalien festgestellt und Platzverweise ausgesprochen. Diese gelangen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz zur Anzeige.

Organisatoren wurden identifiziert

Hundertschaften der Polizei waren am Abend in Mannheim im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Polizisten verletzt, jedoch verbal aggressiv angegangen. Feuerwerkskörper seien gezündet worden. Wie ein weiterer Mitarbeiter mitteilte, waren auch Polizeipferde und -hunde im Einsatz.

Während der Maßnahmen kam es zu drei Widerstandshandlungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten. Für die Beschuldigten wird nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mannheim das beschleunigte Verfahren und damit eine Bearbeitung bereits am Dienstag angestrebt. Weiterhin konnten bei den Versammlungen drei Organisatoren erkannt und identifiziert werden. Sie müssen aufgrund des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz mit einer Strafanzeige rechnen. Ein weiterer Versammlungsteilnehmer gelangt wegen Beleidigung zur Anzeige.

Auch Polizeipferde... © Priebe

... und Hunde waren im Einsatz. © Priebe

Antifa-Gegendemo am Paradeplatz

Am Paradeplatz trafen nach ersten Erkenntnissen Anhänger der Antifa auf Teilnehmer des sogenannten Montagsspaziergangs. Zwischenzeitlich seien Sprechchöre gegeneinander ausgetauscht worden, sagte ein Mitarbeiter. Die Stimmung sei aufgeheizt gewesen. Ebenfalls teilte ein Polizeisprecher mit, dass es mehrere Schauplätze in der Innenstadt gebe, an denen Demonstrationen stattfanden.

Seit Wochen gehen Gegner der Corona-Politik vielerorts in Deutschland auf die Straße. Nicht immer kündigen sie die Demonstrationen an, sondern treffen sich als sogenannte Spaziergänger. Weil sie sich in sozialen Netzwerken verabreden, weiß die Polizei manchmal nicht im Voraus, wo eine solche Aktion stattfindet. Sie muss unter anderem kontrollieren, dass die Corona-Regeln eingehalten werden. Diese wurden just am Montag in Baden-Württemberg verschärft.

Menschenkette um das Rathaus als Reaktion auf "Spaziergänge"

Eine angemeldete Versammlung, bei der eine Menschenkette rund um das Mannheimer Rathaus gebildet wurde, verlief nach Angaben der Polizei störungsfrei. Rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollten mit der Aktion ein Zeichen gegen die zum Teil gewaltsamen Proteste an den letzten beiden Montagen in der Innenstadt setzen.

Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, sei die Kette so lang gewesen, dass sie komplett um das Rathaus reichte - sich teilweise sogar eine zweite Reihe bildete.

Die Kundgebung wurde von den Stadträten Chris Rihm und Gerhard Fontagnier organisiert. Man könne nicht tolerieren, dass montags die Demokratie in der Stadt ausgehoben wird, sagte Fontagnier, der die Anzahl der Teilnehmer auf 500 bis 600 Personen schätzte. „Wenn die Spaziergänge nächsten Montag wieder kommen, werden wir auch wieder hier sein“, sagte der Politiker.