Liegt die kleinste Destillerie Deutschlands in der Pfalz? Ein Besuch

Roland Hick entfernt die Plastikummantelung und zieht behutsam den Korkdeckel aus der Flasche. Plopp. Dann gießt er ein paar Schlucke des durchsichtigen, leicht bräunlichen Inhalts in ein Destillatglas, schwenkt es und führt es anschließend zur Nase. Als er die Aromen einsaugt, tritt ein breites Grinsen in sein Gesicht. Hicks neuste Kreation ist ein Gin, der für mehrere Wochen in einem

...