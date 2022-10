Jetzt wird gefeiert! Drei Kerwe-Feste in Mannheim und Umgebung

Mannheim/Heddesheim. Bratwurst, Bier und Bühnenprogramm. Drei Komponenten, die wichtiger Bestandteil eines Stadtfests sind. In den vergangenen zwei Jahren waren die Veranstaltungskalender der Vereine und Stadtteile in Mannheim und den umliegenden Gemeinden stark ausgedünnt. Viele Feste mussten aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Nun ist die Lage eine andere und am Wochenende finden gleich drei Kerwe-Feiern statt.

Die Feudenheimer Kerwe ist die größte Veranstaltung nach dem Stadtfest. Sie findet mit drei Bühnen, zahlreichen Ständen und einem verkaufsoffenen Sonntag statt. Was das für den Auto- und Stadtbahnverkehr bedeutet und wie das Programm im Detail aussieht, erfahren Sie hier.

In Seckenheim erstreckt sich die Kerwe gleich über vier Tage. Der Auftakt am Samstagnachmittag erfolgt nach einem klar definierten Ablauf, anschließend finden auf dem Schlossplatz bis Dienstag allerlei Aktivitäten der Vereine statt. Dazu zählen der Kettcar-Parcours, Rope-Skipping-Vorführungen und ein Bücherflohmarkt. Ein altbekannter Programmpunkt wird dieses Jahr aber fehlen. Hier geht es zum ausführlichen Artikel.

In Heddesheim fiel der Kerwe-Startschuss bereits am Freitagabend. In der Ortsmitte locken ein Riesenrad, das traditionelle Wellfleischessen oder die große Schlumpelparty am Samstagabend. Am Montag um 18 Uhr wird die Kerwe dann nach alter Tradition "beerdigt". Straßensperrungen bestehen gar bis Dienstagabend. Alle Infos finden Sie hier.