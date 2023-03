Geldautomat in Ludwigshafen gesprengt - Tatverdächtige festgenommen

Ludwigshafen. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten in der Von-Kieffer-Straße in Ludwigshafen gesprengt. Laut Polizei ereignete sich die Tat gegen 1.30 Uhr bei einem Einkaufsmarkt. Gegen 10.15 Uhr teilte die Polizei mit, dass zwei Tatverdächtige festgenommen worden seien.

Unfall in der Pfingstweide

Nach der Tat in Ludwigshafen-Rheingönheim flüchteten mehrere Täter mit einem VW Golf. Polizeifahrzeuge konnten das Fluchtauto verfolgen. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. In der Pfingstweide verunfallte das Fluchtauto und zwei mutmaßliche Automaten-Sprenger flüchteten zu Fuß, konnten aber nach kurzer Zeit festgenommen werden. Die Fahndungsmaßnahmen nach möglichen weiteren Tätern dauern noch an.

Anwohner wachen durch Knall auf

Durch die Sprengung wurde der Raum, in dem der Geldausgabeautomat aufgestellt war, und auch der benachbarte Supermarkt, erheblich beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Mehrere Anwohner waren in der Nacht durch laute Knallgeräusche aufgewacht. (mit sho)