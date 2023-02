Mannheimer Morgen Plus-Artikel Betreuung Eltern demonstrieren in Ludwigshafen für mehr Kita-Plätze

Aktuell haben rund 2000 Kinder in Ludwigshafen keinen Kita-Platz. Außerdem fehlen rund 80 Erzieherinnen und Erzieher in der Stadt. Am Samstag haben Eltern, die bei der Platzvergabe leer ausgegangen sind, ihrem Ärger Luft gemacht