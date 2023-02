In Ludwigshafen herrscht Betreuungsnot. Trotz der Eröffnung neuer Kindertagesstätten fehlen in der Chemiestadt weiter Hunderte Plätze für Jungen und Mädchen. Viele Eltern sind verzweifelt. Und dieser Verzweiflung wollen sie nun bei einer Demonstration in der Innenstadt Ausdruck verleihen. Protestiert wird am kommenden Samstag, 4. Februar, um 10 Uhr am Berliner Platz.

Organisiert wurde

...