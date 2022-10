Mannheimer Morgen Plus-Artikel Nach Kirchenaustritt Ehemaliger Speyerer Generalvikar glücklich bei den Alt-Katholiken

Er gehörte zun den führenden Köpfen in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. Dann kündigte Andreas Sturm, schrieb ein Buch und erntete Kritik wie Zuspruch. Am Bodensee hat er ein neues Leben begonnen.