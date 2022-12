Diese Folgen hat die Sperrung der Riedbahn ab Juli 2024

Die ohnehin zuletzt arg gebeutelten Nutzer des Öffentlichen Personenennahverkehrs (ÖPNV) in der Metropolregion Rhein-Neckar dürfen sich seelisch und moralisch schon mal auf die nächsten Entbehrungen vorbereiten. Denn einer der bedeutendsten Eingriffe der vergangenen Jahrzehnte in die deutsche Verkehrsinfrastruktur betrifft ab Mitte Juli 2024 ausgerechnet den Lebensraum der Menschen in

...