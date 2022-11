So war die Eröffnung der neuen MediaMarkt-Filiale in Mannheim

Um 9 Uhr öffnete der neue MediaMarkt seine Türen. © Vanessa Schmidt

Mannheim. Das Rolltor ist noch heruntergelassen, da warten vor dem Eingang schon die ersten Kunden: Am Montag hat im Q 6/Q 7 eine neue MediaMarkt Filiale eröffnet. Passend zur beginnenden Black-Week lockt der Elektronik-Fachhandel zur Neu-Eröffnung mit Rabatten. Die Kunden steuern deshalb, als das Tor hochfährt, direkt auf die Angebotsflächen zu. Die meisten kaufen einen Staubsauger und eine Spielekonsole – sogar direkt mehrere. Andere erkunden das Geschäft, auf dessen neuartiges Konzept Geschäftsführer Frank Blasek hinweist.

Es gibt unter anderem eine Gaming-Ecke, in der gespielt werden kann. Zum Ausprobieren von Haar-Styling-Produkten gibt es beleuchtete Spiegel, die an einen Frisör-Salon erinnern. Das lockt viele Kunden an. Mitten drin: die MediaMarkt-Mitarbeiter, die in ihren roten Hemden herausstechen. Sie bedienen in ihren Abteilungen direkt mehrere Kunden oder kassieren schon nach wenigen Minuten ab. Mit diesem Ansturm auf die Neueröffnung habe Geschäftsführer Blasek gerechnet und ist im roten MediaMarkt-Hemd selbst im Einsatz.