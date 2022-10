Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Straßenbahnlinien werden umgeleitet: In Mannheim wird es in den kommenden Wochen zu Umleitungen bei der Stadtbahn kommen. Hintergrund ist der Umbau der Haltestelle Rathaus/rem. Darauf müssen sich Pendlerinnen und Pendler jetzt einstellen.

Angriff auf Ludwigshafener Kreisverwaltung brisanter als gedacht: Seit bekannt wurde, dass Hacker Schadsoftware im System der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises unterbringen konnten, arbeitet man in Ludwigshafen wieder mit Stift und Papier. Jetzt liegt ein Bekennerschreiben vor.

Ansturm auf Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim : Während in Baden-Württemberg am 1. November Feiertag ist, kann im angrenzenden Hessen fleißig eingekauft werden. Darum bereitet sich das Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim auf einen Kundenansturm am Dienstag vor.

Corona-Sorgen adé? Szenarien von Forschern für den Winter: Der dritte Winter mit Sars-CoV-2 steht bevor. Die Ausgangslage scheint besser zu sein als in der Vergangenheit. Aber sollte man sich schon auf Weihnachten im Familienkreis und große Silvesterfeiern wie früher freuen?

Erneut Gegenstände auf Gleisen in Ludwigshafen: Dreimal waren es Steine, diesmal Glasscherben: Erneut wurden im Ludwigshafener Stadtteil Rheingönheim Gegenstände auf die Gleise gelegt. Eine Bahn war bereits entgleist. Diesmal gibt es einen Verdacht.

Stadt geht gegen Vandalismus in Mannheim vor: Mit Farbe übergossene Tische, zerstochene Gummimatten, beschädigte Grillplätze. Vandalismus im öffentlichen Raum ist in Mannheim ein Problem. In zwei Fällen hat die Stadt nun Anzeige erstattet.

Polizei stellt mehr Drogen bei Mannheimer Time Warp sicher: Für die Mannheimer Polizei gab es am Wochenende rund um die Technoveranstaltug Time Warp einiges zu tun. Besonders bei Drogendelikten kommt es zu einem besorgniserregenden Trend.

Worauf es für die Adler gegen Tabellenführer München ankommt: Zeit, um nach der Niederlage in Nürnberg traurig zu sein, haben die Adler Mannheim kaum. Am Dienstag stehen sie wieder auf dem Eis. Es kommt der Tabellenführer.

