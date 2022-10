Mannheimer Morgen Plus-Artikel Handel Ansturm auf Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim erwartet

Während in Baden-Württemberg am 1. November Feiertag ist, kann im angrenzenden Hessen fleißig eingekauft werden. Darum bereitet sich das Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim auf einen Kundenansturm am Dienstag vor