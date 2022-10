Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Adler verlieren in Nürnberg: Nach zuletzt acht Punkten aus drei Spielen haben die Adler Mannheim Bei den Nürnberg Ice Tigers verlor die Mannschaft mit 2:3

Nachtwandel im Jungbusch: Mit neuem Programm und bei mediterranen Temperaturen. Der Nachtwandel im Mannheimer Jungbusch fand nach zweijähriger Pause wieder statt. Organisator Steffen Baumann zieht im Video eine erste Bilanz

Veranstaltungskritiken: Musikkabarettistin Ina Müller singt und witzelt in der SAP Arena, Gil Ofarim unterhält seine Fans in Weinheim. Viel Politprominenz feiert die Eröffnung des neuen Karlstorbahnhofs in Heidelberg. So war das Kulturwochenende in der Region

Zündelt ein Brandstifter im Wormser Norden? In Worms haben in der Nacht zum Sonntag Strohballen gebrannt. Nicht zum ersten Mal in den vergangenen Wochen und Monaten. Nun hat die Polizei reagiert

Heidelberger Verpackungsmuseum: Das ist bundesweit einzigartig. Ein Haus, das die Entwicklung von Markenartikeln über 200 Jahre hinweg zeigt. Sogar das untergegangene Luxusschiff Titanic taucht in dem Heidelberger Museum auf

Wahl-Check zur Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen 2022: 20 Thesen zur Wahl in Edingen-Neckarhausen - vergleichen Sie Ihre Positionen mit denen der Bürgermeister-Kandidatinnen und -Kandidaten.