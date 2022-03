Nach Reanimation einer 74-Jährigen in Mannheim: Gesuchte Ersthelferin meldet sich

Mannheim. Nachdem die Polizei in Mannheim in den vergangenen Tagen eine zunächst unbekannte Ersthelferin gesucht hatte, hat sich die Frau nun bei der Behörde gemeldet. Sie habe aus den Medien von dem öffentlichen Aufruf erfahren und nahm umgehend Kontakt zum Revier im Stadtteil Käfertal auf, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 54 Jahre alte Mannheimerin war am Montagmorgen einer 74-Jährigen im Stadtteil Vogelstang zur Hilfe geeilt. Die Frau war aufgrund eines medizinischen Notfalls zu Boden gestürzt und musste reanimiert werden.

Während eine 38-Jährige einen Notruf abgesetzt hatte, führte die 54-Jährige Erste-Hilfe-Maßnahmen durch, bis der Notarzt vor Ort eintraf. Während der medizinischen Versorgung entfernte sich die Frau. „Dank der schnellen Reaktion der beiden Ersthelferinnen gelang es den Rettungskräften schließlich, die Vitalfunktionen bei der 74-Jährigen wiederherzustellen“, hatte die Polizei am Dienstag berichtet. Die wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.