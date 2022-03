796 Neuinfektionen mit Coronavirus in Mannheim - Inzidenz leicht gestiegen

Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Sonntag mit 796 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 2117,1 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag lag der Wert bei 2044,7. Im Wochenvergleich zeigt sich eine deutliche Steigerung - am vergangenen Sonntag lag die Inzidenz bei 1871. Mittlerweile wurden insgesamt 69.354 Menschen in Mannheim positiv getestet. Außerdem vermeldete das LGA einen weiteren Todesfall, insgesamt sind in Mannheim nun 452 Verstorbene im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt.

Inzidenzen im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg leicht gestiegen

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Sonntag nach den Zahlen des LGA leicht auf 1776,3 gestiegen. Am Vortag lag der Wert bei 1775,2. Vom Gesundheitsamt wurden 1104 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 109.826 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöhte sich nach Angaben des LGA um eins und liegt nun bei 599.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Heidelberg sind am Sonntag laut LGA 282 weitere Corona-Fälle (insgesamt 27.553 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz stieg damit auf 1.665,6. Am Vortag lag der Wert bei 1629,1. Nach LGA-Angaben ist die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion unverändert geblieben. Damit sind weiterhin 88 Todesfälle in Heidelberg bekannt.