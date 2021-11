Corona-Inzidenz in Mannheim steuert weiter auf 400 zu - Intensivbettenbelegung gesunken

Mannheim/Rhein-Neckar. Der Corona-Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Sasmtag (Stand 16 Uhr) mit 160 in die Statistik aufgenommenen neuen Infizierten (insgesamt nun 22.667 Fälle) innerhalb eines Tages deutlich auf 392,0 gestiegen. Damit wurde den vierten Tag in Folge der Höchstwert seit Pandemie-Begin vermeldet. Am Freitag hatte die Inzidenz nach LGA-Werten bei 375,2 gelegen. Binnen sieben Tagen erhöhte sich der Wert ebenfalls deutlich. Am Samstag vor einer Woche belief sich die Zahl auf 211,2.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA auf 283,6 gestiegen (Vortag 274,0). Vom Gesundheitsamt wurden am Samstag 236 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 30.397 Fälle im Kreis gibt.

In Heidelberg war laut LGA ein erhöhtes Infektionsgeschehen mit 42 weiteren vermeldeten Fällen feststellbar (insgesamt 6.791 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Freitag bei 182,1 lag, wurde sie am Samstag mit einem Wert von 192,1 angegeben.

Infektionsgeschehen im Südwesten

Die Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg hat am Samstag im Vergleich zum Vortag um acht Fälle auf 372 abgenommen. Zuletzt hatte der Wert steig zugenommen. Wird bei der Intensivsbettenbelegung an zwei Werktagen in Folge die Marke von 390 erreicht oder überstiegen, gelten im Südwesten verschärfte Maßnahmen, die vor allem für Ungeimpfte gelten. Der zweite Corona-Kennwert des Landes, die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, ist am Samstag auf 4,81 gesunken. Am Vortag lag der Wert bei 5,0.

Im gesamten Südwesten ist die Zahl der Corona-Fälle um 6.145 binnen 24 Stunden auf nun insgesamt 703.599 infizierte Personen gestiegen. Damit erhöhte sich die Inzidenz in Baden-Württemberg auf 370,3 (Stand: 16 Uhr). Am Freitag lag der Wert bei 352,6.

Derzeit sind im Südwesten insgesamt 11.252 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt. Das sind zehn mehr als am Vortag.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.

