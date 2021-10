Die SPD im Gemeinderat will die Lange Rötterstraße in der Neckarstadt-Ost umgestalten, lehnt eine Unterbrechung - wie sie Bündnis 90/Die Grünen und Links-Partei vorgeschlagen haben (wir berichteten) - aber ab. Dies werde den Verkehr nur in andere Straßen verlagern, so Neckarstadt-Stadtrat Reinhold Götz.

Neue Aufteilung

Götz, der auch stellvertretender Fraktionschef ist,

...