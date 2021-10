Hauptschirm zu spät geöffnet - Fallschirmspringer schwer verletzt

Nußloch/Walldorf. Ein 25-jähriger Fallschirmspringer hat sich am Sonntagmittag beim Sprung aus 1800 Metern Höhe schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, öffnete der 25-Jährige offenbar seinen Hauptschirm zu spät. Da zuvor bereits das automatisierte Notfallsystem den Ersatzschirm ausgelöst hatte, waren beide Schirme zur selben Zeit aufgespannt. Die Folge war eine unkontrollierte Landung auf einem Feldstück in der Nähe des Walldorfer Flugplatzes. Hinweise auf einen technischen Defekt lagen zunächst nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach einer Erstversorgung brachte ein Rettungshubschrauber den 25-jährigen Heidelberger in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge aber nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1