Unsere Veranstaltungstipps der Woche: Lesen.Hören-Auftakt, Go_A und Gringo Mayer

Metropolregion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

INHALT

Donnerstag

Emmi & Wilnowski, Schatzkistl

„Queer im Leben“, Capitol

Freitag

Lesen.Hören, Alte Feuerwache

„Got Lost / In einem Aufzug“, Studio Werkhaus

Boris Stijela, Klapsmühl'

Bodyfarm, Cafe Central

Samstag

„Der Goldene Topf“, Theater Heidelberg

„This is the Greatest Show!“, Rosengarten

Apex, Maimarkthalle

„Gretchen 89 ff.“, Theaterakademie Mannheim

Götz Widmann / Gringo Mayer, Café Central

„Kliffhänger“, Junges Nationaltheater

Alex Diehl, Capitol

Sonntag

„Die Hochzeit des Figaro“, Rokokotheater Schwetzingen

„25 Jahre Riverdance“, Rosengarten

Ingo Appelt, Capitol

Die Spitzklicker, Schatzkistl

Brandt Brauer Frick, Karlstorbahnhof

Josefin Lössl, Klapsmühl'

Adax Dörsam, Pfingbergkirche

Montag

Go_A und IG-Jazz Session, Capitol

Isabelle Bodenseh Quartett, Ella & Louis

Dienstag

The Quireboys, 7er Club

J'Used, Klapsmühl'

Mittwoch

Shakatak, Alte Wollfabrik

Eugene Chadbourne Duo, Cafe Central

DONNERSTAG

Comedy-Duo Emmi & Willnowsky präsentiert Evergreen-Potpourri im Mannheimer Schatzkistl

Mannheim. Auf ihr „liebevolles, zum Brüllen komisches Eheleben“ blicken Emmi & Willnowsky im Mannheimer Schatzkistl zurück, wo das Comedy-Duo – hinter dem sich die Humoristen Christian Willner und Christoph Dompke verbergen - am Donnerstag und Freitag, 23. und 24. Februar, jeweils um 20 Uhr zu Gast sind. Dabei präsentieren die beiden „das ultimative Evergreen-Potpourri“ der beliebtesten Lieder und Sketche aus ihrem Repertoire genüsslicher Gemeinheiten. Vom französischen Chanson bis zur Wiener Operette, von Stevie Wonder bis Udo Jürgens reicht die musikalische Programmbandbreite des Duos. Karten sind für 25 Euro (ggf. plus Gebühren) erhältlich, die Tickethotline hat die Rufnummer 0621/3367333. Im Webshop kosten die Tickets 26 Euro (Selbstausdruck); für die Freitagsvorstellung waren online zuletzt keine Karten mehr verfügbar. Mehr: www.schatzkistl.de

Buch- und Filmvorstellung von „Queer im Leben!“ im Mannheimer Capitol

Mannheim. Mit geschlechtlicher und sexueller Vielfalt in der Geschichte und Gegenwart der Rhein-Neckar-Region befasst sich die Buch- und Filmvorstellung „Queer im Leben!“, die am Donnerstag, 23. Februar, 19 Uhr, im Casablanca-Saal des Mannheimer Capitol stattfindet. Das entsprechende, vom Mannheimer Stadtarchiv Marchivum herausgegebene Buch und der dazu erschienene Film blicken in das queere Leben in der Region mit ihren Zentren Heidelberg, Ludwigshafen und Mannheim. Dana-Livia Cohen, Wolfgang Knapp, Ali Badakhshan Rad und Andreas Schenk berichten bei der Kooperationsveranstaltung von Marchivum und Capitol über das Projekt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist unter karten@capitol-mannheim.de oder Tel. 0621/3367333 erforderlich. Mehr: www.capitol-mannheim.de

FREITAG

„Ein Abend für die Ukraine“ eröffnet Literaturfestival Lesen.Hören17 in Mannheim

Mannheim. Es ist „Ein Abend für die Ukraine“, mit dem die Autorin Tanja Maljartschuk am Freitag. 24. Februar, 20 Uhr, das Lesefest Lesen.Hören17 eröffnet, das bis zum 12. März in der Alten Feuerwache Mannheim ausgerichtet wird. „An diesem Abend wird es genau ein Jahr her sein, dass Putins Armee die Ukraine überfallen hat“, ist im Festivalprogramm über den die Auftaktveranstaltung zu lesen, zu der die ukrainische Schriftstellerin, Journalistin und Bachmann-Preisträgerin 2018 Tanja Maljartschuk Gedichte, Erzählungen, Essays und Reden mitbringt. Die Sängerin, Pianistin und Komponistin Ganna Gryniva „verbindet diese Inseln musikalisch zu einem leuchtenden Teppich, der an diesem Abend fliegen möge, hoch hinauf, als gemeinsames Zeichen der Hoffnung und der Trauer, als Wunsch und Widerspruch.“ Die Besucherinnen und Besucher werden um eine Spende für die Ukraine gebeten, die, zusammen mit den Beiträgen der Künstlerinnen und Künstler, den Organisationen Mannheim hilft ohne Grenzen e.V. und #artistsinshelter - einer Initiative zur Unterstüzung Kulturschaffender aus der Ukraine - zugute kommen soll. Die Eintrittskarten kosten im Normaltarif (Ermäßigungen sind verfügbar) an der Abendkasse 18 Euro, im Webshop 17,50 Euro (plus Gebühr) – dieselben Konditionen gelten auch für die folgenden Veranstaltungen im Erwachsenenprogramm des Festivals, bei dem obendrein auch 22 Lesungen für Kinder, Jugendliche und Familien angeboten werden. Im Abendprogramm folgt am Sonntag, 26. Februar, 18 Uhr, unter dem Titel „Glanz und Tragik“ eine Lesung mit Musik. Mit dabei sind Dinçer Güçyete, der seinen preisgekrönten Gedichtband „Mein Prinz, ich bin das Ghetto“ in den Roman „Unser Deutschlandmärchen“ verwandelt hat, und der Komponist und Gitarrist Marc Sinan, der sich in seinem Roman „Gleißendes Licht“ dem Berliner Komponisten Kaan widmet, den das Trauma der armenischen Großmutter in Istanbul einholt. Beate Tröger bringt beide ins Gespräch.

Wenn es am Montag, 27. Februar, 20 Uhr, heißt: „Treffen sich zwei Freundinnen“, dann sind damit Schriftstellerin Helene Hegemann (die zuletzt den Erzählband „Schlachtensee“ veröffentlichte) und Schauspielerin Lena Brasch gemeint (die unlängst in der Performance „It’s Britney, Bitch!“ zu sehen war). „Sich gegenseitig moderierend, erzählen sie sich und uns, woran sie arbeiten, was sie wünschen und fürchten. Und vorgelesen wird natürlich auch“, heißt es in der Programmvorschau.

Unter dem Titel „Liebe Erb:innen und Nicht-Erb:innen!“reden am Dienstag, 28. Februar, 20 Uhr, die österreichische Aktivistin und Publizistin Marlene Engelhorn und Francis Seeck miteinander „über Klasse und Geld“. Seeck verfasste 2022 die Streitschrift „Zugang verwehrt: Keine Chance in der Klassengesellschaft: wie Klassismus soziale Ungleichheit fördert“. Journalistin Brigitte Theißl moderiert den Abend.

Bei „Licht und Liebe“ diskutiert hiernach, am Mittwoch, 1. März, 20 Uhr, Autorin Angela Steidele (die in ihrem Roman „Aufklärung“ aus der Perspektive von Johann Sebastian Bachs ältester Tochter Dorothea Bach erzählt) mit Lesen.Hören-Programmleiterin Insa Wilke zum Thema „Lob und Kritik der Aufklärung und ihrer Folgen.“

Komplette Übersicht: altefeuerwache.com

Nationaltheater zeigt Musik-Lustspiel „Got lost / In einem Aufzug“

Mannheim. Auf und ab im Transitraum der Kunst: „Got lost / In einem Aufzug“ heißt das Lustspiel von Hans-Peter Jahn zu Klängen vom Komponist Helmut Lachenmann, das am Freitag, 24. Februar, 19.30 Uhr, im Studio Werkhaus des Mannheimer Nationaltheaters (NTM) Premiere feiert. Anlässlich der zweiten Biennale für Neue Musik der Metropolregion Rhein-Neckar realisiert der Musiker, Musikwissenschaftler und Dramaturg Jahn seine Interpretation von Lachenmanns „Got Lost“-Musik für Sopran und Klavier, in der er der „Gott-Losigkeit“ des Stoffes einen absurden szenischen Ausdruck verleiht, so informiert das NTM. Das Schauspiel ist Sopranistin Yuko Kakuta und Pianistin Yukiko Sugawara gewidmet, die darin mit der Schauspielerin Susana Fernandes Genebra auch eine aktive szenische Rolle spielen: „Mit Augenzwinkern führt uns Hans-Peter Jahn in die nicht immer ganz reibungslos verlaufenden Arbeitsprozesse der Berufsmusikerinnen ein.“ Karten für die Uraufführung in deutscher, portugiesischer, japanischer und englischer Sprache kosten 18 Euro, ermäßigt zehn Euro. Das Kartentelefon hat die Nummer 0621/1680150. Weitere Vorstellungen stehen am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Februar, jeweils 19 Uhr auf dem Programm. Infos: www.nationaltheater-mannheim.de

Comedian Boris Stijelja präsentiert neues Bühnenprogramm in Mannheimer Klapsmühl'

Mannheim. „Viagra hält die Bumen frisch“, erkennt Boris Stijelja in seinem dritten Programm, das der Comedian am Freitag, 24. Februar, 20 Uhr, mit in die Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus bringt. In der Familie des kroatischen, in der Pfalz lebenden Humoristen sind „etwas spezielle Lebensweisheiten oder Eigenarten an der Tagesordnung“, verrät die Veranstaltungsvorschau: „So hören wir vom kroatischen Großvater, der mit Schweinsblasen Fußball spielte, von der Großmutter, die im Keller die besten Gerichte kochte ,und seiner Mama, die versucht, Schluckauf mit schnellem Hecheln zu beenden.“ Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 15 Euro (Kartentel. 0621/22488, im Webshop 24,10 bzw. 18,60 Euro (zum Selbstausdrucken). Im Netz: www.klapsmuehl.eu

Death-Metal-Band Bodyfarm rockt in Weinheimer Café Central

Weinheim. Ihr neues Album „Ultimate Abomination“ stellt die niederländische Death-Metal-Band Bodyfarm am Freitag, 24. Februar, bei einem CD-Release-Konzert im Weinheimer Café Central vor. Aber bevor das neue Werk dort enthüllt wird, gestalten die Bands Slaughterday, Demorphed und Gomorrha das um 20 Uhr beginnende Vorprogramm. Karten gibt es online für 28,50 Euro (plus Gebühr). Tickets: https://newevilmusic.reservix.de

SAMSTAG

Schauspiel „Der goldene Topf“ nach E. T. A. Hoffmann feiert am Heidelberger Theater Premiere

Heidelberg. „Ein Märchen aus der neuen Zeit“ erzählt das Schauspiel „Der goldene Topf“ nach E. T. A. Hoffmann, das am Samstag, 25. Februar, 19.30 Uhr, im Alten Saal des Theaters und Orchesters Heidelberg seine Premiere feiert. In dieser Geschichte, die vom leitenden Schauspieldramaturgen Jürgen Popig für die Bühne bearbeitet wurde, tut sich vor dem vom Pech verfolgten Studenten Anselmus eine geheimnisvolle Fantasiewelt auf, in der er sich zu verlieren droht: Parallelwelt oder krankhafte Wahnvorstellung? Die Premiere und die Folgevorstellung am 27. Februar, 19.30 Uhr, sind bereits ausverkauft - „Restkarten eventuell an der Abendkasse erhältlich“, informiert das Theater. Für die anschließende Vorstellung am 16. März, 11 Uhr, waren zuletzt nur noch wenige Restkarten (für 28 oder 32 Euro, ermäßigt 14 oder bis 16 Euro) erhältlich. Theater-Link: www.theaterheidelberg.de

„This is the Greatest Show!“ bringt Musical-Hits in Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Alles dreht sich um die großen Musical-Erfolge der letzten Jahre bei „This is the Greatest Show!“, eine Produktion, die Samstag, 25. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten gastiert: Von „Dirty Dancing“ über „Die Eiskönigin“ und „Elisabeth“ bis zu „Der Glöckner von Notre Dame“ oder „Mamma Mia!“ spannt sich das Programm, das gleichzeitig auch in neue Musical-Welten wie „Cinderella“, „Dear Evan Hansen“, „Goethe: Das Musical“, „Hamilton“ oder „Zeppelin“ eintaucht. Präsentiert wird die Show von den Musical-Mimen Jan Ammann, Andreas Bieber, Maya Hakvoort, Drew Sarich und Michaela Schober. Jonas Hein, Karolin Konert und Friedrich Rau sorgen darin zusammen mit dem Showman-Singers-Ensemble „für jede Menge Bewegung und Klangexplosionen auf der Bühne und entfachen ein Feuerwerk der großartigen Stimmen“, so die Programmvorschau. Karten kosten bei eventim.de zwischen 62,90 und 96,90 Euro (plus Expressversand). Tickets: www.eventim.de

Tour-Trailer

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Techno-Party Apax in Mannheimer Maimarkthalle zelebriert „15 Years Madness“

Mannheim. 15 Jahre elektromusikalischen Wahnsinns – „15 Years Madness“ - gilt es bei der Apex-Party am Samstag, 25. Februar, in der Mannheimer Maimarkthalle zu feiern. Die Türen zu diesem Hardstyle-Techno-Event öffnen sich um 18 Uhr, die Lautsprecher-Membranen vibrieren dann zwischen 18.30 Uhr und 6 Uhr des folgenden Morgens. Zum Line-Up mit einem Dutzend DJ-Acts gehören unter anderem Headhunterz, Sub Zero Project, Ran-D vs D-Sturb, Warface und Act of Rafe vs Rejecta. Hosts sind Villain und DL. Karten gibt es für 69,90 Euro (plus Gebühr) über die Party-Homepage https://apexfest.de

Theaterakademie führt „Gretchen 89ff.” als Studien-Abschlussstück in Mannheimer Theater Felina-Areal auf

Mannheim. Einen tiefen, ungeschminkten und urkomischen Blick in die Welt des Theaters gewährt Dramatiker Lutz Hübner in seinem Stück “Gretchen 89ff.”, das als Studien-Abschlussproduktion der Theaterakademie Mannheim am Samstag, 25. Februar, 20 Uhr, im benachbarten Theater Felina-Areal Premiere feiert. In rasantem Wechsel proben die unterschiedlichsten Charaktere darin die „Kästchenszene“ aus Goethes „Faust I“, Reclamheft, Seite 89, ff. Regie führt Magdalena Schönfeld, es spielen Vanessa Silva-Bauer, Elena Tatarakes und Hagen Lutz. Die nächste Vorstellung findet am Sonntag, 26. Februar, 18 Uhr, statt. Karten für 15 Euro, ermäßigt acht Euro können über die Homepage des Theater Felina-Areal oder unter Tel. 0621/3364886 (AB) reserviert werden. Zum Stück: www.theater-felina.de

Götz Widmann und Gringo Mayer spielen bei „Night of the Liedermachers“ im Weinheimer Café Central

Weinheim. Musiker Götz Widmann (aka: „Deutschlands unanständigster Liedermacher“) und der Mannheimer Indie-Mundart-Blueser Gringo Mayer spielen am Samstag, 25. Dezember, bei der „Night of the Liedermachers“ im Weinheimer Café Central. Zuvor tritt (ab 20 Uhr) Liedermacherin Salma von der Band Salma mit Sahne solo auf. Das klingt nach einem ziemlich fabelhaften Konzert. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro, im Online-Vorverkauf sind Tickets für 18,70 Euro erhältlich.Mehr: https://cafecentral.de

Gringo Mayer, „Des is brudal“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Schauspiel-Serie „Kliffhänger“ stürzt sich am Jungen Nationaltheater Mannheim ins Finale

Mannheim. Ins große Finale stürzt sich am Wochenende die Schauspiel-Serie „Kliffhänger“, die über drei Folgen hinweg am Jungen Nationaltheater Mannheim fortgesponnen worden ist. Mit dem vierten und letzten Kapitel Endet am Premieren-Samstag, 25. Februar, 18 Uhr, die von Julian Mahid Carly, Annalena Küspert und Shabana Saya geschriebene und von Valeria Ryzhonina inszenierte Produktion für ein Publikum ab acht Jahren, die von der Klasse 4d der Uhland Schule als sogenannte „Fokusgruppe“ begleitet worden ist. Die Aufführung ist noch einmal am Montag, 27. Februar, 10 Uhr zu sehen. Karten kosten 13 Euro, ermäßigt zehn Euro. Der Geschwisterpreis beträgt vier Euro. Zuvor findet am Donnerstag, 23. Februar, 18 Uhr, die öffentliche Hauptprobe statt, hierzu kostet der Eintritt zwei Euro. Alle Infos: www.nationaltheater-mannheim.de

Singer-Songwriter Alex Diehl kommt auf „Laut“-Tour ins Mannheimer Capitol

Mannheim. Mit seinem dritten, 2020 erschienenen Album „Laut“ ist der Singer-Songwriter Alex Diehl am Samstag, 25. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol zu Gast. „Die Texte sind heftig und bohren sich tief in die Emotionen des Hörers“, schreibt das Capitol über die Platte, deren Songs „wie Projektile, gefüllt mit aufgestauten Ängsten und Stress, einem mit geladener Zunge in Titeln wie 'meine Angst', um die Ohren fliegen.“ Karten gibt es in zwei Kategorien für 25,95 oder 29,95 Euro unter der Tickethotline 0621/3367333. Im Webshop kosten Karten (zum selber Ausdrucken) 28,45 oder 32,45 Euro. Konzert-Link: www.capitol-mannheim.de

Alex Diehl, „Lieb Mich!“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

SONNTAG

Alle Vorstellungen von „Die Hochzeit des Figaro“ in Schwetzinger Schlosstheater ausverkauft

Schwetzingen. Bereits ausverkauft sind alle im Februar und März anstehenden Vorstellungen von Mozarts komischer Oper „Die Hochzeit des Figaro“ unter musikalischer Leitung von Salvatore Percacciolo und in der Regie von Barbora Horáková, mit der das Mannheimer Nationaltheater am Sonntag, 26. Februar, im Schwetzinger Schlosstheater Premiere feiert.

Tanzshow „Riverdance“ feiert im Mannheimer Rosengarten 25. Jubiläum

Mannheim. Seit einem Vierteljahrhundert wird hier irische Leidenschaft vertanzt: Unter dem Titel „25 Jahre Riverdance“ kommt die Erfolgstanzshow, die vom bewegten Schicksal des irischen Volkes erzählt - von Auswanderung, Abschied, Aufbruch und Heimkehr – am Sonntag, 26. Februar, 20 Uhr, in den Mannheimer Rosengarten. „Mit vollendeter Körperbeherrschung und in einem rasanten Tempo präsentieren die Tänzer eine spektakuläre Performance aus irischer Passion und internationalen Tanzstilen wie Flamenco, Breakdance und russischer Folklore“, schildert die Programmankündigung. Für die Jubiläumsproduktion hat der irische Musiker und Musikproduzent Bill Whelan den Original-Soundtrack neu arrangiert und die Riverdance-Musik in die heutige Zeit versetzt. Bei eventim.de waren Karten zuletzt noch in den Kategorien für 77,50 und 112 Euro (plus Expressversand) verfügbar. Zu den Karten: www.eventim.de

Riverdance „25th Anniversary Show 2023“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Comedian Ingo Appelt mit „Der Staats-Trainer“ im Mannheimer Capitol zu erleben

Mannheim. Hier scheint es lustiger denn je zuzugehen: „Mehr Spaß war nie!“ lautet die Maxime, wenn Comedian Ingo Appelt am Sonntag, 26. Februar, 20 Uhr, seine neues Programm „Der Staats-Trainer“ im Mannheimer Capitol präsentiert. Also raus aus der guten Stube und „seien Sie dabei, wenn ein Comedy-Tsunami durch die Säle rollt, bis keine Hose mehr trocken ist“, wie das Capitol zur Show schreibt. Karten dazu kosten an der Capitol-Kasse (Tickethotline: 0621/3367333) 30,65 Euro (freie Platzwahl), online sind Tickets für 33,15 Euro (plus Expressversand) erhältlich. Mehr: www.capitol-mannheim.de

Die-Spitzklicker-Vorstellungen im Mannheimer Schatzkistl ausverkauft

Mannheim. Beide Vorstellungen ihres aktuellen Programm „Der Weisheit letzter Stuss“, das die traditionsreiche Weinheimer Kabarettgruppe Die Spitzklicker am Sonntag und Montag, 26. und 27. Februar, im Mannheimer Schatzkistl auf die Bühne bring, sind bereits ausverkauft.

Techno-Projekt Brandt Brauer Frick beschallt Heidelberger Karlstorbahnhof

Heidelberg. Zu ihren Wurzel kehre das Wiesbadener Techno-Projekt Brandt Brauer Frick nunmehr zurück, schreibt der Heidelberger Karlstorbahnhof: „RAVE. Handgemachte und knallharte Körpermusik.“ Auf seiner „Multi Faith Prayer Room“-Tour macht das Trio, dessen Sound „Menschen auf der ganzen Welt zum Raven“ bringt, am Sonntag, 26. Februar, ab 20 Uhr im Saal des Heidelberg Kulturzentrums Station. An der Abendkasse kostet der Eintritt 24 Euro, im Webshop 23 Euro (plus Gebühr). Im Internet: www.karlstorbahnhof.de

Josefin Lössl spielt „Liselotte von der Pfalz“-Monolog in Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus

Mannheim. Wolfgang Marschalls kabarettistischen Theatermonolog „Liselotte von der Pfalz oder Mein wahres anderes Ich“ führt Schauspielerin Josefin Lössl am Sonntag, 22. Februar, um 18 Uhr in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus auf. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 18 Euro unter Tel. 0621/22488 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu. Bei eventim.de sind Karten (zum Selbstausdrucken) für 24,10 bzw. 18,60 Euro erhältlich. Mehr: www.klapsmuehl.eu

Projekt „Terra Visa Musica“ bring Bilder und Klänge des hohen Nordens in Mannheimer Pfingstbergkirche

Mannheim. Spektakuläre Bilder der unwirklichen Landschaften Islands und Ostgrönlands zum Klang von Gitarre und Schlagzeug präsentieren die Musiker Adax Dörsam und Klaus Berger zusammen mit Lothar Kurtze von der Sternwarte Weinheim bei einer klangreichen Bilderschau unter dem Projekttitel „Terra Visa Musica“ am Sonntag, 26. Februar, 17 Uhr, in der Mannheimer Pfingstbergkirche. An der Tageskasse kostet der Eintritt 17 Euro, online gibt es Tickets für 16,52 Euro (zum Download und per E-Mail). Die Veranstaltung im Netz: https://kulturevents-rheinneckar.com

MONTAG

Elektronik-Folk mit ukrainischer Band Go_A und Jazz mit Pianist Paul Janoschka im Mannheimer Capitol

Mannheim. Beim Eurovision Song Contest in Rotterdam hatte die Gruppe mit „Shum“ 2021 den fünften Platz belegt. Nun ist die ukrainische Folk-Electronica-Formation Go_A am Montag, 27. Februar, live im Mannheimer Capitol zu erleben. Der Stehplatz im Parkett kostet 41,90 Euro, der Sitzplatz auf der Empore 44,90 Euro. Die Capitol-Kasse ist unter Tel. 0621/3367333 erreichbar. Im Webshop betragen die Kartenpreise 42,40 bzw. 45,40 Euro (Selbstausdruck).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Am selben Abend, 21 Uhr, beginnt im Capitol-Casino die IG-Jazz Session, bei der dieses Mal Pianist Paul Janoschka zusammen mit Saxofonist Benedikt Jäckle, Bassist Dietmar Fuhr und Schlagzeuger Maximilian Hering musiziert. Der Eintritt ist frei.

Capitol-Spielplan: www.capitol-mannheim.de

Isabelle Bodenseh Quartett musiziert im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis

Mannheim. Die feinen Flötentöne des Jazz bringt das Isabelle Bodenseh Quartett den Konzertbesucherinnen und -besuchern beim „Jazz à la Flute“-Abend am Montag, 27. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Musikclub Ella & Louis nah. Flötistin Bodenseh, die in diesem Ensemble zusammen mit Lorenzo Petrocca (Gitarre), Thomas Bauser (Hammondorgel) und Lars Binder (Schlagzeug) spielt, hat hierbei ihr neuestes Album „Flowing Mind“ mit im Gepäck. Karten kosten 20 Euro, an der Abendkasse 22 Euro. Tickets der Kategorie B (Sitzplatz mit leichten Einschränkungen) gibt es im Vorverkauf für 16 Euro. Kartenbestellung: www.ellalouis.de

Isabelle Bodenseh, „ConFluting“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

DIENSTAG

Hardrock-Band The Quireboys tritt in Mannheimer 7er Club auf

Mannheim. Kein schüchternesn Chorenknaben, sondern vielmehr eine von Rhythm ´n´ Blues beeinflusste Hard- und Glam-Rock-Gruppe sind die britischen The Quireboys, die am Dienstag, 28. Februar, im Mannheimer 7er Club auftreten. Im Vorprogramm der 1985 in London gegründeten Band sind Twister und Lord Bishop zu erleben. Los geht es um 19.30 Uhr. Tickets gibt es bei reservix.de für 28,70 Euro (plus Gebühr). https://7er-club.de

The Quireboys, „7 O'Clock“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

IG Jazz begrüßt Quartett J’used bei „Tuezzday“-Konzert in Mannheimer Klapsmühl'

Mannheim. Beim „Tuezzday“ der IG Jazz Rhein-Neckar ist die Quartett J’used am Dienstag, 28. Februar, 20 Uhr, in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus zu Gast. „Places“ heißt das neue Album der Band, das wie sein Vorgänger „Characters“ einer konzeptuellen Grundidee folgt: Jedes Stück ist von einem realen Ort inspiriert. Oliver Naumann spielt in dem Ensemble das Altsaxophon, Lukas Moriz das Klavier, Eduardo Sabella den Kontrabass und Johannes Lüttgen das Schlagzeug. Karten zum Preis von 15 Euro, ermäßigt zehn Euro gibt es telefonisch im Theater unter 0621/22 4 88 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu. Online sind Karten für 18,60 bzw. 13,10 Euro erhältlich. Klapsmühl'-Kalender: www.klapsmuehl.eu

MITTWOCH

Britische Pop- und Funk-Band Shakatak macht in Alter Wollfabrik Schwetzingen Station

Schwetzingen. Bis auf Platz vier der britischen Single-Charts schaffte es 1984 der Song „Night Birds“ der vier Jahre zuvor gegründeten Pop-, Jazz- und Funkband Shakatak. Auch heute noch ist die Formation quicklebendig - wovon sich das Publikum in der Alten Wollfabrik Schwetzingen, wo Shakatak am Mittwoch, 1. März, 20 Uhr, 20 Uhr, im Zuge ihre „40th Anniversary“-Tour Station machen, mit eigenen Ohren und Augen überzeugen kann. An der Abendkasse kostet der Eintritt zum teilbestuhlten (freie Platzwahl) Konzert 32 Euro, bei reservix.de 29,60 Euro (plus Gebühr). Details: https://alte-wollfabrik.de

Shakatak, „Watching You“:

US-Avantgarde-Gitarrist Eugene Chadbourne konzertiert im Duo in Weinheimer Café Central

Weinheim. Der US-amerikanische Avantgarde-Gitarrist, Banjospieler und Komponist Eugene Chadbourne gibt am Mittwoch, 1. März, 20 Uhr, im Duo mit dem Schlagzeuger Schroeder ein Konzert unter dem einladend programmatischen Titel „Weird Rock Jazz Country Folk“ (Eigentümlicher-Rock-Jazz-Country-Folk) im Weinheimer Café Central. An der Abendkasse kostet der Eintritt 21 Euro, im Webshop 19,80 Euro. Mehr: https://cafecentral.de