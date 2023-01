Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neckarpromenaden-Parkhaus in Mannheim wird öffentlich: Bislang ist das private Parkhaus nordöstlich der Mannheimer Kurpfalzbrücke ein - für die allermeisten illegaler - Geheimtipp. Fortan werden dort auch 222 offizielle Stellplätze angeboten, und das zu günstigen Preisen

Giuseppe Londero erzählt im Podcast "Migrationsstadt Mannheim" seine Geschichte: Giuseppe Londero kam mit seinen Eltern in den 1950er-Jahren nach Deutschland und zog schließlich nach Neckarau Warum er seine Anfangszeit mit "Friss oder stirb!" beschreibt

Mannheimer Forscherin sieht den Begriff "Gastarbeit" kritisch: Maria Alexopoulou lehrt und forscht an der Universität Mannheim zur Entwicklung von Rassismus und Migration in der Bundesrepublik. So definiert sie die sperrigen Begriffe im Zusammenhang mit Migration nach Deutschland

Darum rücken in der Feudenheimer Au in Mannheim viele Betonmischer an: Das Augewässer muss mit einer speziellen Tonmischung abgedichtet werden - und dann kann es geflutet werden. Was genau an der Feudenheimer Au in Mannheim derzeit passiert

Unternehmen GeoHardt sucht in der Region nach heißen Quellen: Zwischen Oftersheim und Mannheim schicken derzeit Vibrotrucks kräftige Schallwellen in den Boden. Das Unternehmen GeoHardt sucht damit nach Standorten für Fernwärme-Heizwerke - eine Alternative zum Grosskraftwerk Mannheim

Das sagen Mannheims Bundestagsabgeordnete zur Panzerentscheidung: Mannheims Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori, Melis Sekmen, Konrad Stockmeier und Gökay Akbulut sprechen über Leopard-Entscheidung der Bundesregierung. Dabei gibt es Kritik für mehrere Akteure

Neue Etiketten auf Weinflaschen: Pfälzer Betrieb spricht von Irrsinn: Winzer und Marketingleute in der Metropolregion sehen Pläne von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir kritisch. Nährwerttabellen und Zutaten sollen auf die Flasche. Zu einem Kompromiss wären sie aber bereit

Kulturtipps der Woche: Spot on für die Söhne Mannheims, Tanzbiennale und den Walzerkönig: Vom Broadway-Musical über die Söhne Mannheims ganz intim nur mit Klavier bis hin zu den Filmtagen des Mittelmeeres - das Delta macht seinem Namen als Kulturregion mal wieder alle Ehre