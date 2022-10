Unsere 20 Tipps zum Energiesparen

02

Experten empfehlen, ein- oder zweimal am Tag kräftig zu lüften. Also: Heizkörper herunterdrehen, Fenster auf, am besten Durchzug. Nach fünf Minuten die Fenster schließen und die Thermostate aufdrehen. Wer in Badezimmer nach dem Duschen oder in der Küche lüftet, wenn der Nudeltopf brodelt oder der Backofen feuchtwarme Luft ausstößt, sollte die Türen geschlossen halten. Sonst verbreitet sich die Feuchtigkeit in der Wohnung. Fenster den Tag über auf Kipp zu lassen, lässt Wärme entweichen. Gerade im Badezimmer kann sich in der kälteren Jahreszeit auch Schimmel bilden. Der Spareffekt durch richtiges Lüften kann bei rund zehn Prozent liegen.