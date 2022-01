Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Illegaler Waffenbesitz und antisemitische Hetze - Prozess in Mannheim: Vier Männer sollen sich bis an die Zähne bewaffnet haben. Als Grund nennen sie Selbstschutz im Fall eines Kollapses der staatlichen Ordnung. Unter ihnen: ein selbsternannter Druide. Heute beginnt gegen die Gruppe der Prozess vor dem Landgericht - unter hohen Sicherheitsvorkehrungen.

Mannheimer Uniklinikum weist Vorwürfe zurück: Nach dem Krätze-Ausbruch im Dezember weist das Klinikum Vorwürfe zurück, es habe zu spät und falsch reagiert – auch das Gesundheitsamt sieht beim Krisenmanagement keine Fehler.

Tempo-Dribbler Adrien Lebeau beugt sich dem Reim der Waldhof-Fans: Wenn die Waldhof-Fans jemanden in ihr Herz geschlossen haben, tun sie das tief und innig - und meistens auch mit einem passenden Ritual.

Hausgeburten in der Region immer beliebter: Seit Beginn der Corona-Pandemie steigt die Zahl der Geburten außerhalb von Kliniken nochmals deutlich an. Mit dem Virus selbst hat das nur indirekt etwas zu tun. Ein Problem bleibt: Es gibt zu wenige Hebammen.

In der Kneipe ohne Maske, beim Abi mit Mundschutz: Warum sich Schüler, die jetzt ihre Reifeprüfung ablegen, benachteiligt fühlen, erzählt der 18-jährige Leon Böhl. Er besucht in Oppau die Integrierte Gesamtschule Ernst Bloch und macht sein Abitur.

John Deere präsentiert selbstfahrenden Traktor: Der US-Landmaschinenhersteller John Deere, dessen größtes deutsches Werk in Mannheim steht, hat einen vollautonomen Traktor entwickelt. Mit einigen technischen Finessen.

Heftige Turbulenzen bei den Adlern: Rund um den Jahreswechsel waren die Mannheimer sportlich extrem gefordert. Erschwerend kamen zahlreiche Ausfälle dazu. Höchste Zeit, das alles in der neuen Folge unserers Podcasts "Adler-Check" einzuordnen.

Es wird auch in diesem Jahr richtig teuer: 2021 mussten die Deutschen rund 3,1 Prozent mehr für die Lebenshaltung ausgeben - soviel wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Der Mannheimer Wirtschaftsforscher Friedrich Heinemann erklärt, was 2022 kommt.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.