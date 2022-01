Mit dem Schulstart am Montag beginnt auch die Aufstellung weiterer mobiler Luftfilter-Anlagen in den Mannheimer Schulen. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte, ist die europaweite Ausschreibung für die insgesamt 585 Geräte erfolgreich verlaufen. Mitte Dezember seien sie bestellt worden. Trotz hoher Nachfrage seien die Anlagen lieferbar. Am Montag beginne die Montagefirma mit der

...