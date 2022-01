An einem Tag im November kam der Moment, in dem Franz Korb Probleme mit der Atmung bekam. „Es waren beunruhigende Stunden. Hätte sich das fortgesetzt, ich hätte wohl in einer Klinik beatmet werden müssen“, erinnert sich der 68 Jahre alte Stadtverordnetenvorsteher von Lampertheim. Sowohl er als auch seine Frau Monika haben im November das erlebt, wovor sich viele Menschen seit Beginn der

...