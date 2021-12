Vor mehreren Jahren hat Simone Burel selbst zwei Firmen gegründet. Heute gibt sie als Business Angel, also als „Unternehmens-Engel“, ihre eigenen Erfahrungen an junge Start-ups weiter. Im Interview erklärt Burel, was sie an dieser Aufgabe besonders reizt - und warum es unbedingt mehr weibliche Engel in der Gründungsszene braucht.

Frau Burel, Engel und Geld: Wie passt das überhaupt

