Mannheimer Morgen Plus-Artikel Klimaschutz Die Klima Arena kommt mit einem Mini-Gletscher zur Buga

Bei der Buga in Mannheim dreht sich ab dem 14. April alles um Nachhaltigkeit. Dies ist auch das Kernthema der Klima Arena in Sinsheim. Deshalb machen beide gemeinsame Sache. Das hat die Klima Arena in Mannheim vor