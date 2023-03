Die "Goldene Krone" in Ladenburg wird zum Boutique-Hotel

Es rumpelt und poltert an allen Ecken und Enden: In der „Goldenen Krone“, einem der ältesten Gasthäuser in Ladenburgs historischer Altstadt, sind viele Handwerker zu Gange. Am Tor zum Innenhof hängt noch das Schild mit dem Familiennamen der früheren Besitzer Gaby und Claus A. Hardung. Doch das ist seit September Geschichte: Vincenzo Armenio ist der neue Eigentümer. Der Ludwigshafener

...