Denkmal für Helmut Kohl

Speyer. Mit einem Denkmal im Domgarten würdigt die Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer den Gründungsvorsitzenden ihres Kuratoriums und ehemaligen Bundeskanzler, Helmut Kohl. Das Denkmal wurde von dem Speyerer Bildhauer Wolf Spitzer geschaffen und durch eine Spende des Ehepaars Willi und Susanne Kuhn aus Jockgrim ermöglicht. Die Bronzebüste ruht auf einem Sockel aus rotem Pfälzer Sandstein, auf den aus Bronze gegossenen Schriftbändern steht „Kanzler der Einheit“ und „Ehrenbürger Europas“, auf einer Plakette: „Zum Andenken an Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, Freund und Förderer des Doms“. Das Denkmal steht in Blickrichtung zur Südseite des Doms und wird am 3. April enthüllt, dem Geburtstag des 1930 geborenen und vor fünf Jahren verstorbenen ehemaligen Bundeskanzlers. Kohl wirkte bei der Gründung des Dombauvereins im Jahr 1996 mit und initiierte die Stiftungsgründung, die am 2. Juli 1999 vollzogen wurde. Von diesem Tag an bis zu seinem Tod am 16. Juni 2017 war er erster Vorsitzender des Kuratoriums der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer.

