Zwei von drei Uhu-Jungtieren am Speyerer Dom verendet

Speyer. Zwei der drei Uhu-Jungen sind tot: Zum zweiten Mal im Abstand kurzer Zeit sei ein Junges des seit einigen Jahren am Dom lebenden Uhupaars tot aufgefunden worden, wie es in einer Pressemitteilung des Bistums Speyer heißt. „Das erste Junge wurde an einer versteckten Stelle im Umfeld des Doms entdeckt, als es bereits etwa eine Woche tot war. Entsprechend war auch keine Klärung der Todesursache mehr möglich“, sagt der am Dom tätige Vogelsachverständige Sven Ofer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor wenigen Tagen nun entdeckten Mitarbeiter des Stadtgrüns einen weiteren jungen Uhu im Springbrunnen am Dom. Sie bargen ihn noch lebend, er starb jedoch kurz danach. Da immer wieder Tiere beim Trinken ertrinken, ist Ofer nun im Gespräch mit der Stadt Speyer, damit der Brunnen eventuell mit einer entsprechenden „Ausstiegshilfe“ gesichert werden kann.